İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    AFAD rəhbəri: Azərbaycan və Türkiyənin təbii fəlakətlər zamanı birgə əməkdaşlıqları var

    Xarici siyasət
    • 02 dekabr, 2025
    • 13:25
    AFAD rəhbəri: Azərbaycan və Türkiyənin təbii fəlakətlər zamanı birgə əməkdaşlıqları var

    Azərbaycanla Türkiyə arasında təbii fəlakətlər zamanı risklərin azaldılması, təbii fəlakətlər səbəbindən olan dağıntıların aradan qaldırılması istiqamətində birgə əməkdaşlıqlar var və bu istiqamətdə fəaliyyətlər davam edəcək.

    Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyinin (AFAD) rəhbəri Ali Hamza Pehlevan bildirib.

    O, ötən həftə Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndə heyətinin AFAD-da olmasına da diqqət çəkib.

    "İki qurum arasında qarşılıqlı səfərlər, təcrübə mübadiləsi aparılır, birgə təlimlər keçirilir", - deyə qeyd edib.

    Ali Hamza Pehlevan AFAD Türkiyə

    Son xəbərlər

    13:50

    Azərbaycanlı paralimpiya çempionu: "Titullarımı qorumaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm"

    Fərdi
    13:45

    "Fitch Solutions" 2025-ci ildə Azərbaycanın CƏB profisitini ÜDM-in 2,6 %-i səviyyəsində proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    13:41

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    13:39

    Azərbaycanın şimal-qərb regionunun turizm cəlbediciliyinin əsas istiqamətləri açıqlanıb

    Turizm
    13:38

    Ukraynanın energetika nazirinin sabiq birinci müavini saxlanılıb

    Region
    13:37

    Sabah güclü külək əsəcək

    Ekologiya
    13:30

    Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatı ərazisində yanğın başlayıb

    Hadisə
    13:29

    Milli Paralimpiya Komitəsi qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı memorandumların imzalanmasını planlaşdırıb

    Futbol
    13:28

    Banqladeşlə Azərbaycan qarşılıqlı olaraq səfirlik aça bilərlər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti