Main indicators of world commodity, stock and currency markets (15.09.2017)

15 September, 2017 09:45

Baku. 15 September. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity

Brent (dollar/barrel)

55,30 -0,17 - 1,52 WTI (dollar/barrel)

49,77 -0,12 - 3,95 Gold (dollar/ounce) 1 333,78 -4,48 183,78 Indices Dow-Jones 22 203,48 45,3 2 440,88 S&P 500 2 495,62 -2,75 256,79 Nasdaq 6 429,08 -31,1 1 045,97 Nikkei 19 917 113 802,63 Dax 12 540,45 -13,12 1 059,39 FTSE 100 7 295,39 - 84,31 152,56 CAC 40 INDEX 5 225,2 7,61 362,89 Shanghai Composite 3 360,18 -11,24 256,54 Bist 100 108 244,22 88,69 30 105,56 RTS 1 125,69 7,31 - 26,64 Currency USD/EUR 1,1913 - 0,0006 0,1397 USD/GBP 1,3407 0,001 0,1069 JPY/USD 110,41 0,14 - 8,88 RUB/USD 57,4996 -0,4563 - 3,7734 TRY/USD 3,4368 0,0048 - 0,0909 CNY/USD 6,5508 -0,0053 - 0,3942