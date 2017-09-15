Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.09.2017)

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|55,30
|-0,17
|- 1,52
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|49,77
|-0,12
|- 3,95
|Золото (доллар/унция)
|1 333,78
|-4,48
|183,78
|Индексы
|Dow-Jones
|22 203,48
|45,3
|2 440,88
|S&P 500
|2 495,62
|-2,75
|256,79
|Nasdaq
|6 429,08
|-31,1
|1 045,97
|Nikkei
|19 917
|113
|802,63
|Dax
|12 540,45
|-13,12
|1 059,39
|FTSE 100
|7 295,39
|- 84,31
|152,56
|CAC 40
|5 225,2
|7,61
|362,89
|Shanghai Composite
|3 360,18
|-11,24
|256,54
|Bist 100
|108 244,22
|88,69
|30 105,56
|RTS
|1 125,69
|7,31
|- 26,64
|Валюта
|USD/EUR
|1,1913
|- 0,0006
|0,1397
|USD/GBP
|1,3407
|0,001
|0,1069
|JPY/USD
|110,41
|0,14
|- 8,88
|RUB/USD
|57,4996
|-0,4563
|- 3,7734
|TRY/USD
|3,4368
|0,0048
|- 0,0909
|CNY/USD
|6,5508
|-0,0053
|- 0,3942
Cavid ƏzimovАвтор новости
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