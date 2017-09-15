 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.09.2017)

    Нефть Brent – 55,30 доллара/баррель

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,30 -0,17 - 1,52
    Нефть WTI (доллар/баррель) 49,77 -0,12 - 3,95
    Золото (доллар/унция) 1 333,78 -4,48 183,78
    Индексы
    Dow-Jones 22 203,48 45,3 2 440,88
    S&P 500 2 495,62 -2,75 256,79
    Nasdaq 6 429,08 -31,1 1 045,97
    Nikkei 19 917 113 802,63
    Dax 12 540,45 -13,12 1 059,39
    FTSE 100 7 295,39 - 84,31 152,56
    CAC 40 5 225,2 7,61 362,89
    Shanghai Composite 3 360,18 -11,24 256,54
    Bist 100 108 244,22 88,69 30 105,56
    RTS 1 125,69 7,31 - 26,64
    Валюта
    USD/EUR 1,1913 - 0,0006 0,1397
    USD/GBP 1,3407 0,001 0,1069
    JPY/USD 110,41 0,14 - 8,88
    RUB/USD 57,4996 -0,4563 - 3,7734
    TRY/USD 3,4368 0,0048 - 0,0909
    CNY/USD 6,5508 -0,0053 - 0,3942
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi