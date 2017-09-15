Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.09.2017)

15 сентября, 2017 09:31

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 55,30 -0,17 - 1,52 Нефть WTI (доллар/баррель) 49,77 -0,12 - 3,95 Золото (доллар/унция) 1 333,78 -4,48 183,78 Индексы Dow-Jones 22 203,48 45,3 2 440,88 S&P 500 2 495,62 -2,75 256,79 Nasdaq 6 429,08 -31,1 1 045,97 Nikkei 19 917 113 802,63 Dax 12 540,45 -13,12 1 059,39 FTSE 100 7 295,39 - 84,31 152,56 CAC 40 5 225,2 7,61 362,89 Shanghai Composite 3 360,18 -11,24 256,54 Bist 100 108 244,22 88,69 30 105,56 RTS 1 125,69 7,31 - 26,64 Валюта USD/EUR 1,1913 - 0,0006 0,1397 USD/GBP 1,3407 0,001 0,1069 JPY/USD 110,41 0,14 - 8,88 RUB/USD 57,4996 -0,4563 - 3,7734 TRY/USD 3,4368 0,0048 - 0,0909 CNY/USD 6,5508 -0,0053 - 0,3942