Exchange Rates of Central Bank (12.05.2016)

Baku. 12 May. REPORT.AZ/ According to the Central Bank, U.S. dollar has not changed and remains at 1,5068 AZN.

Report informs referring to the Central Bank's official exchange rate information, the euro went up by 0,38% and made 1,7237 AZN.

Russian ruble increased by 1,75% and amounted to 0,0232 AZN.

1 USD 1.5088 AZN 1 EUR 1.7237 AZN 1 RUR 0.0232 AZN 1 AUD 1.1078 AZN 1 ARS 0.1062 AZN 100 BYR 0.0078 AZN 1 BRL 0.4374 AZN 1 AED 0.4108 AZN 1 ZAR 0.1002 AZN 100 KRW 0.1298 AZN 1 CZK 0.0638 AZN 100 CLP 0.2221 AZN 1 CNY 0.2320 AZN 1 DKK 0.2316 AZN 1 GEL 0.6843 AZN 1 HKD 0.1944 AZN 1 INR 0.0227 AZN 1 GBP 2.1786 AZN 100 IDR 0.0113 AZN 100 IRR 0.0050 AZN 1 SEK 0.1855 AZN 1 CHF 1.5535 AZN 1 ILS 0.4018 AZN 1 CAD 1.1738 AZN 1 KWD 5.0085 AZN 1 KZT 0.0046 AZN 1 KGS 0.0222 AZN 100 LBP 0.1002 AZN 1 MYR 0.3755 AZN 1 MXN 0.0839 AZN 1 MDL 0.0767 AZN 1 EGP 0.1699 AZN 1 NOK 0.1849 AZN 100 UZS 0.0521 AZN 1 PLN 0.3893 AZN 1 SGD 1.1037 AZN 1 SAR 0.4023 AZN 1 SDR 2.1325 AZN 1 TRY 0.5105 AZN 1 TWD 0.0464 AZN 1 TJS 0.1917 AZN 1 TMT 0.4466 AZN 1 UAH 0.0595 AZN 100 JPY 1.3858 AZN 1 NZD 1.0310 AZN 1 XAU 1926.5113 AZN 1 XAG 26.1249 AZN 1 XPT 1609.8896 AZN 1 XPD 912.8240 AZN