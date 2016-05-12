Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2016)

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5088 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,38% и составил 1,7237 манатов. Курс рубля вырос на 1,75% и составил 0,0232 манатов
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5088
|1 Евро
|1.7237
|1 Российский рубль
|0.0232
|1 Австралийский доллар
|1.1078
|1 Аргентинское песо
|0.1062
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.4374
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4108
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1002
|100 Вон Республики Корея
|0.1298
|1 Чешская крона
|0.0638
|100 Чилийских песо
|0.2221
|1 Китайский юань
|0.2320
|1 Датская крона
|0.2316
|1 Грузинский лари
|0.6843
|1 Гонконгский доллар
|0.1944
|1 Индийская рупия
|0.0227
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1786
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1855
|1 Швейцарский франк
|1.5535
|1 Израильский шекель
|0.4018
|1 Канадский доллар
|1.1738
|1 Кувейтский динар
|5.0085
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0222
|100 Ливанских фунтов
|0.1002
|1 Малазийский ринггит
|0.3755
|1 Мексиканское песо
|0.0839
|1 Молдавский лей
|0.0767
|1 Египетский фунт
|0.1699
|1 Норвежская крона
|0.1849
|100 Узбекских сум
|0.0521
|1 Польский злотый
|0.3893
|1 Сингапурский доллар
|1.1037
|1 Саудовский риал
|0.4023
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1325
|1 Турецкая лира
|0.5105
|1 Тайваньский доллар
|0.0464
|1 Таджикский сомони
|0.1917
|1 Новый туркменский манат
|0.4466
|1 Украинская гривна
|0.0595
|100 Японских йен
|1.3858
|1 Новозеландский доллар
|1.0310
|Золото (1 унция)
|1926,5113
|Серебро (1 унция)
|26,1249
|Платина (1 унция)
|1609,8896
|Палладий (1 унция)
|912,8240
Tural İbadlıАвтор новости
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