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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2016)

    1 Доллар США - 1,5088 манатов

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5088 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,38% и составил 1,7237 манатов. Курс рубля вырос на 1,75% и составил 0,0232 манатов

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5088
    1 Евро 1.7237
    1 Российский рубль 0.0232
    1 Австралийский доллар 1.1078
    1 Аргентинское песо 0.1062
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.4374
    1 Дирхам ОАЭ 0.4108
    1 Южноафриканский рэнд 0.1002
    100 Вон Республики Корея 0.1298
    1 Чешская крона 0.0638
    100 Чилийских песо 0.2221
    1 Китайский юань 0.2320
    1 Датская крона 0.2316
    1 Грузинский лари 0.6843
    1 Гонконгский доллар 0.1944
    1 Индийская рупия 0.0227
    1 Английский фунт стерлингов 2.1786
    100 Индонезийских рупий 0.0113
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1855
    1 Швейцарский франк 1.5535
    1 Израильский шекель 0.4018
    1 Канадский доллар 1.1738
    1 Кувейтский динар 5.0085
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0222
    100 Ливанских фунтов 0.1002
    1 Малазийский ринггит 0.3755
    1 Мексиканское песо 0.0839
    1 Молдавский лей 0.0767
    1 Египетский фунт 0.1699
    1 Норвежская крона 0.1849
    100 Узбекских сум 0.0521
    1 Польский злотый 0.3893
    1 Сингапурский доллар 1.1037
    1 Саудовский риал 0.4023
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1325
    1 Турецкая лира 0.5105
    1 Тайваньский доллар 0.0464
    1 Таджикский сомони 0.1917
    1 Новый туркменский манат 0.4466
    1 Украинская гривна 0.0595
    100 Японских йен 1.3858
    1 Новозеландский доллар 1.0310
    Золото (1 унция) 1926,5113
    Серебро (1 унция) 26,1249
    Платина (1 унция) 1609,8896
    Палладий (1 унция) 912,8240

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