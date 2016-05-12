Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2016)

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5088 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,38% и составил 1,7237 манатов. Курс рубля вырос на 1,75% и составил 0,0232 манатов

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5088 1 Евро 1.7237 1 Российский рубль 0.0232 1 Австралийский доллар 1.1078 1 Аргентинское песо 0.1062 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.4374 1 Дирхам ОАЭ 0.4108 1 Южноафриканский рэнд 0.1002 100 Вон Республики Корея 0.1298 1 Чешская крона 0.0638 100 Чилийских песо 0.2221 1 Китайский юань 0.2320 1 Датская крона 0.2316 1 Грузинский лари 0.6843 1 Гонконгский доллар 0.1944 1 Индийская рупия 0.0227 1 Английский фунт стерлингов 2.1786 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1855 1 Швейцарский франк 1.5535 1 Израильский шекель 0.4018 1 Канадский доллар 1.1738 1 Кувейтский динар 5.0085 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0222 100 Ливанских фунтов 0.1002 1 Малазийский ринггит 0.3755 1 Мексиканское песо 0.0839 1 Молдавский лей 0.0767 1 Египетский фунт 0.1699 1 Норвежская крона 0.1849 100 Узбекских сум 0.0521 1 Польский злотый 0.3893 1 Сингапурский доллар 1.1037 1 Саудовский риал 0.4023 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1325 1 Турецкая лира 0.5105 1 Тайваньский доллар 0.0464 1 Таджикский сомони 0.1917 1 Новый туркменский манат 0.4466 1 Украинская гривна 0.0595 100 Японских йен 1.3858 1 Новозеландский доллар 1.0310 Золото (1 унция) 1926,5113 Серебро (1 унция) 26,1249 Платина (1 унция) 1609,8896 Палладий (1 унция) 912,8240