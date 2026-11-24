Central Bank of Azerbaijan exchange rates (24.11.2026)
- 24 November, 2026
- 09:33
Stay up to date with the top news!
According to the Central Bank of Azerbaijan, the US dollar remained unchanged against the manat at AZN 1.70.
According to Report, the euro fell by 0.71% to AZN 1.8548, while the rate of 100 Russian rubles declined by 0.31% to AZN 2.0745.
|
Currency
|
Exchange rate (AZN)
|
1 US dollar
|
1.7000
|
1 euro
|
1.8548
|
100 Russian rubles
|
2.0745
|
1 Australian dollar
|
1.1263
|
1 Belarusian ruble
|
0.5682
|
1 UAE dirham
|
0.4628
|
100 South Korean won
|
0.1266
|
1 Czech koruna
|
0.0759
|
1 Chinese yuan
|
0.2552
|
1 Danish krone
|
0.2481
|
1 Georgian lari
|
0.6555
|
1 Hong Kong dollar
|
0.2168
|
1 Indian rupee
|
0.0183
|
1 British pound
|
2.2166
|
10,000 Iranian rials
|
-
|
1 Swedish krona
|
0.1665
|
1 Swiss franc
|
2.0206
|
1 Israeli shekel
|
0.5143
|
1 Canadian dollar
|
1.1837
|
1 Kuwaiti dinar
|
5.4502
|
100 Kazakhstani tenge
|
0.3731
|
1 Qatari riyal
|
0.4664
|
1 Kyrgyzstani som
|
0.0194
|
100 Hungarian forints
|
0.5028
|
1 Moldovan leu
|
0.0932
|
1 Norwegian krone
|
0.1730
|
100 Uzbekistani soums
|
0.0142
|
100 Pakistani rupees
|
0.6133
|
1 Polish zloty
|
0.4172
|
1 Romanian leu
|
0.3468
|
1 Serbian dinar
|
0.0158
|
1 Singapore dollar
|
1.3168
|
1 Saudi riyal
|
0.4531
|
1 IMF Special Drawing Right (SDR)
|
2.2834
|
1 Turkish lira
|
0.0336
|
1 Turkmen manat
|
0.4857
|
1 Ukrainian hryvnia
|
0.0376
|
100 Japanese yen
|
1.0694
|
1 New Zealand dollar
|
0.9262
|
Gold
|
6,174.6465
|
Silver
|
72.5165
|
Platinum
|
2,216.1965
|
Palladium
|
1,513.8160