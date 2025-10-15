Ilham Aliyev 2026 FIFA World Cup
    Finance
    • 15 October, 2025
    • 09:21
    CBA currency exchange rates (15.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.23% to 1.9752 manats, and 100 Russian rubles rose by 1.28% to 2.1250 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9752

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1250

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1076

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5594

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0099

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1195

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0812

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2385

    1 DKK (Danish krone)

    0.2645

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6276

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2186

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2694

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1787

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1246

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5150

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2111

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5412

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3154

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5047

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1012

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1678

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6033

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4636

    1 RON (Romanian leu)

    0.3881

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3116

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3113

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0406

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0407

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1239

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9727

    Gold (1 ounce)

    7,104.9970

    Silver (1 ounce)

    88.7393

    Platinum (1 ounce)

    2,808.1535

    Palladium (1 ounce)

    2,606.4145
    Central Bank of Azerbaijan currency exchange rates
