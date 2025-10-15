İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2025
    • 09:03
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,23 % artaraq 1,9752 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,28 % artaraq 2,1250 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9752

    100 Rusiya rublu

    2,1250

    1 Avstraliya dolları

    1,1076

    1 Belarus rublu

    0,5594

    1 Bolqarıstan levi

    1,0099

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1195

    1 Çexiya kronu

    0,0812

    1 Çin yuanı

    0,2385

    1 Danimarka kronu

    0,2645

    1 Gürcü larisi

    0,6276

    1 Honq Konq dolları

    0,2186

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2694

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1787

    1 İsveçrə frankı

    2,1246

    1 İsrail şekeli

    0,5150

    1 Kanada dolları

    1,2111

    1 Küveyt dinarı

    5,5412

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3154

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5047

    1 Moldova leyi

    0,1012

    1 Norveç kronu

    0,1678

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6033

    1 Polşa zlotası

    0,4636

    1 Rumıniya leyi

    0,3881

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3116

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3113

    Türk lirəsi

    0,0406

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0407

    Yapon yeni

    1,1239

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9727

    Qızıl

    7104,9970

    Gümüş

    88,7393

    Platin

    2808,1535

    Palladium

    2606,4145
