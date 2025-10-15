Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.10.2025)
- 15 oktyabr, 2025
- 09:03
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,23 % artaraq 1,9752 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,28 % artaraq 2,1250 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9752
|
100 Rusiya rublu
|
2,1250
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1076
|
1 Belarus rublu
|
0,5594
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0099
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1195
|
1 Çexiya kronu
|
0,0812
|
1 Çin yuanı
|
0,2385
|
1 Danimarka kronu
|
0,2645
|
1 Gürcü larisi
|
0,6276
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2186
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2694
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1787
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1246
|
1 İsrail şekeli
|
0,5150
|
1 Kanada dolları
|
1,2111
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5412
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3154
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5047
|
1 Moldova leyi
|
0,1012
|
1 Norveç kronu
|
0,1678
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6033
|
1 Polşa zlotası
|
0,4636
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3881
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3116
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3113
|
Türk lirəsi
|
0,0406
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0407
|
Yapon yeni
|
1,1239
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9727
|
Qızıl
|
7104,9970
|
Gümüş
|
88,7393
|
Platin
|
2808,1535
|
Palladium
|
2606,4145