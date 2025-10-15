Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Финансы
    • 15 октября, 2025
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23% и составил 1,9752 маната, а курс 100 российских рублей - на 1,28% - до 2,1250 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9752

    100 российских рублей

    2,1250

    1 австралийский доллар

    1,1076

    1 белорусский рубль

    0,5594

    1 болгарский лев

    1,0099

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1195

    1 чешская крона

    0,0812

    1 китайский юань

    0,2385

    1 датская крона

    0,2645

    1 грузинский лари

    0,6276

    1 гонконгский доллар

    0,2186

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2694

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1787

    1 швейцарский франк

    2,1246

    1 израильский шекель

    0,5150

    1 канадский доллар

    1,2111

    1 кувейтский динар

    5,5412

    100 казахстанских тенге

    0,3154

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5047

    1 молдавский лей

    0,1012

    1 норвежская крона

    0,1678

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6033

    1 польский злотый

    0,4636

    1 румынский лей

    0,3881

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3116

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3113

    1 Турецкая лира

    0,0406

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0407

    100 Японских йен

    1,1239

    1 Новозеландский доллар

    0,9727

    Золото

    7104,9970

    Серебро

    88,7393

    Платина

    2808,1535

    Палладий

    2606,4145
    Лента новостей