President Ilham Aliyev's social media accounts share National Flag Day video
Domestic policy
- 09 November, 2026
- 01:15
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A video marking National Flag Day on November 9 has been shared on Azerbaijani President Ilham Aliyev's social media accounts.
Report presents the post:
Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Azərbaycan Bayrağı dalğalanır! Eşq olsun Azərbaycan Bayrağına! #Azərbaycan #9Noyabr #AzərbaycanBayrağı https://t.co/uA9S6kgXBw— İlham Əliyev (@azpresident) November 8, 2026
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