Ilham Aliyev Road to Victory November 8 – Victory Day
    Ilham Aliyev Road to Victory November 8 – Victory Day

    President Ilham Aliyev's social media accounts share National Flag Day video

    Domestic policy
    • 09 November, 2026
    • 01:15
    President Ilham Aliyev's social media accounts share National Flag Day video

    A video marking National Flag Day on November 9 has been shared on Azerbaijani President Ilham Aliyev's social media accounts.

    Report presents the post:

    Ilham Aliyev National Flag Day
    Video
    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Bayraq Günü münasibətilə videoçarx paylaşılıb
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    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях размещен видеоролик ко Дню флага
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