Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях размещен видеоролик ко Дню флага

    Внутренняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 00:12
    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях размещен видеоролик ко Дню флага

    На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещен видеоролик по случаю 9 Ноября – Дня Государственного флага.

    Report представляет публикацию:

    Ильхам Алиев День Государственного флага
    Видео
    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Bayraq Günü münasibətilə videoçarx paylaşılıb
    Видео
    President Ilham Aliyev's social media accounts share National Flag Day video
    MiniBoss
    MiniBoss

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