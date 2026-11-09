İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Bayraq Günü münasibətilə videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    • 09 noyabr, 2026
    • 00:01
    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Bayraq Günü münasibətilə videoçarx paylaşılıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 9 noyabr - Bayraq Günü münasibətilə videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyev Bayraq Günü
    Video
    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях размещен видеоролик ко Дню флага
    Video
    President Ilham Aliyev's social media accounts share National Flag Day video
    44 filmi
    44 filmi

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