Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Bayraq Günü münasibətilə videoçarx paylaşılıb
Daxili siyasət
- 09 noyabr, 2026
- 00:01
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 9 noyabr - Bayraq Günü münasibətilə videoçarx paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Azərbaycan Bayrağı dalğalanır! Eşq olsun Azərbaycan Bayrağına! #Azərbaycan #9Noyabr #AzərbaycanBayrağı https://t.co/uA9S6kgXBw— İlham Əliyev (@azpresident) November 8, 2026
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