Azerbaijani President Ilham Aliyev shares post on anniversary of Zangilan's liberation
Domestic policy
- 20 October, 2025
- 08:15
Azerbaijani President Ilham Aliyev has shared a post on social media commemorating the fifth anniversary of Zangilan's liberation from occupation.
Report presents the post:
Azerbaijani President Ilham Aliyev shares post on anniversary of Zangilan's liberation
