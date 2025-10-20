Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Зангилана

    Внутренняя политика
    • 20 октября, 2025
    • 00:03
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в социальных сетях публикацией по случаю пятой годовщины освобождения Зангилана от оккупации.

    Report представляет публикацию:

