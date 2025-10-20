Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Зангилана
Внутренняя политика
- 20 октября, 2025
- 00:03
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в социальных сетях публикацией по случаю пятой годовщины освобождения Зангилана от оккупации.
Report представляет публикацию:
