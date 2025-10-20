İlham Əliyev Zəngilanın işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 20 oktyabr, 2025
- 00:01
Prezident İlham Əliyev Zəngilanın işğaldan azad edilməsinin 5-ci ildönümü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Zəfər Tariximiz: 20 Oktyabr 2020-ci il Zəngilan".
İlham Əliyev Zəngilanın işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
