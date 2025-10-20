İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    İlham Əliyev Zəngilanın işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 20 oktyabr, 2025
    • 00:01
    İlham Əliyev Zəngilanın işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Prezident İlham Əliyev Zəngilanın işğaldan azad edilməsinin 5-ci ildönümü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Zəfər Tariximiz: 20 Oktyabr 2020-ci il Zəngilan".

    İlham Əliyev Zəngilanın işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Zəngilan paylaşım İlham Əliyev
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Зангилана

    Son xəbərlər

    00:53

    Ferstappen "Formula-1" üzrə ABŞ Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    00:30

    "Real"ın sabiq futbolçusu insult keçirib

    Futbol
    00:17

    İsrail ordusu Qəzzada atəşkəs rejimini bərpa edib

    Digər ölkələr
    00:01

    İlham Əliyev Zəngilanın işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Zəngilanın azad edilməsindən 5 il ötür

    Daxili siyasət
    23:50

    "Mançester Yunayted" 2016-cı ildən bəri ilk dəfə "Enfild" stadionunda "Liverpul"u məğlub edib

    Futbol
    23:38

    "Axios": İsrail Qəzzaya humanitar yardım çatdırılmasını oktyabrın 20-də bərpa edəcək

    Digər ölkələr
    23:28

    Biləsuvar şəhərinin bir hissəsi elektriksiz qalıb

    Hadisə
    23:17

    Hacıqabulda erkən nikahın qarşısı alınıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti