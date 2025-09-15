Dərsə gedən bir uşaq - FOTOREPORTAJ
Elm və təhsil
- 15 sentyabr, 2025
- 08:53
Bu gün Azərbaycanın bütün ümumtəhsil, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində yeni dərs ili başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, 2025/2026-cı tədris ilində 130 mindən çox uşaq 1-ci sinifdə təhsil alacaq.
Yeni tədris ilində ali təhsilin bütün səviyyələrinə 75 min tələbə qəbul olunub.
Həmçinin yeni tədris ilindən Bakı məktəblərində jurnallar ləğv olunur və "Rəqəmsal məktəb" platforması fəaliyyətə başlayır.
Sentyabrın 15-də ümumi təhsil müəssisələrinin II–XI siniflərində ilk dərs "Konstitusiya və Suverenlik İli" mövzusuna həsr olunacaq.
Son xəbərlər
09:18
"Starlink"in işində dünya üzrə fasilələr qeydə alınıbİKT
09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.09.2025)Maliyyə
09:00
Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha üç güləşçisi bu gün mübarizəyə başlayacaqFərdi
08:53
Foto
Dərsə gedən bir uşaq - FOTOREPORTAJElm və təhsil
08:53
"Telegraph": London polisi odlu silahla təchiz edilə bilərDigər ölkələr
08:39
Foto
Naxçıvanda bu il 3 822 şagird birinci sinfə gedibElm və təhsil
08:24
Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıbHadisə
08:22
NİİM məktəblərin yaxınlığında tıxacın yaranmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirirİnfrastruktur
08:17