İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü

    Dərsə gedən bir uşaq - FOTOREPORTAJ

    Elm və təhsil
    • 15 sentyabr, 2025
    • 08:53
    Dərsə gedən bir uşaq - FOTOREPORTAJ

    Bu gün Azərbaycanın bütün ümumtəhsil, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində yeni dərs ili başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, 2025/2026-cı tədris ilində 130 mindən çox uşaq 1-ci sinifdə təhsil alacaq.

    Yeni tədris ilində ali təhsilin bütün səviyyələrinə 75 min tələbə qəbul olunub.

    Həmçinin yeni tədris ilindən Bakı məktəblərində jurnallar ləğv olunur və "Rəqəmsal məktəb" platforması fəaliyyətə başlayır.

    Sentyabrın 15-də ümumi təhsil müəssisələrinin II–XI siniflərində ilk dərs "Konstitusiya və Suverenlik İli" mövzusuna həsr olunacaq.

    məktəb yeni dərs ili Bakı məktəbli Bilik günü

    Son xəbərlər

    09:18

    "Starlink"in işində dünya üzrə fasilələr qeydə alınıb

    İKT
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.09.2025)

    Maliyyə
    09:00

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha üç güləşçisi bu gün mübarizəyə başlayacaq

    Fərdi
    08:53
    Foto

    Dərsə gedən bir uşaq - FOTOREPORTAJ

    Elm və təhsil
    08:53

    "Telegraph": London polisi odlu silahla təchiz edilə bilər

    Digər ölkələr
    08:39
    Foto

    Naxçıvanda bu il 3 822 şagird birinci sinfə gedib

    Elm və təhsil
    08:24

    Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

    Hadisə
    08:22

    NİİM məktəblərin yaxınlığında tıxacın yaranmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirir

    İnfrastruktur
    08:17

    DYP yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti