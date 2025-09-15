В Азербайджане начался новый учебный год - ФОТОРЕПОРТАЖ
Наука и образование
15 сентября, 2025
- 09:38
Сегодня во всех общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях Азербайджана начался новый учебный год.
Как сообщает Report, в 2025/2026 учебном году в первый класс пошли более 130 тысяч детей.
В новом учебном году на все уровни высшего образования принято 75 тысяч студентов.
Также с начала нового учебного года в бакинских школах отменяется ведение бумажных журналов и начинает функционировать платформа "Цифровая школа".
15 сентября во II-XI классах общеобразовательных учреждений первый урок будет посвящен теме "Год Конституции и Суверенитета".
