В Азербайджане начался новый учебный год - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня во всех общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях Азербайджана начался новый учебный год.

Как сообщает Report, в 2025/2026 учебном году в первый класс пошли более 130 тысяч детей.

В новом учебном году на все уровни высшего образования принято 75 тысяч студентов.

Также с начала нового учебного года в бакинских школах отменяется ведение бумажных журналов и начинает функционировать платформа "Цифровая школа".

15 сентября во II-XI классах общеобразовательных учреждений первый урок будет посвящен теме "Год Конституции и Суверенитета".