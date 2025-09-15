Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    В Азербайджане начался новый учебный год - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Наука и образование
    • 15 сентября, 2025
    • 09:38
    В Азербайджане начался новый учебный год - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Сегодня во всех общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях Азербайджана начался новый учебный год.

    Как сообщает Report, в 2025/2026 учебном году в первый класс пошли более 130 тысяч детей.

    В новом учебном году на все уровни высшего образования принято 75 тысяч студентов.

    Также с начала нового учебного года в бакинских школах отменяется ведение бумажных журналов и начинает функционировать платформа "Цифровая школа".

    15 сентября во II-XI классах общеобразовательных учреждений первый урок будет посвящен теме "Год Конституции и Суверенитета".

     

    Лента новостей