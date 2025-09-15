Biləsuvarda yeni məktəb binasının açılışı olub
- 15 sentyabr, 2025
- 18:50
Biləsuvar rayonunda yeni tikilmiş Rafiq Rzayev adına Nəsimi kənd tam orta ümumtəhsil məktəblərinin açılış mərasimi keçirilib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, açılış mərasimində Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmiləri, Şirvan-Salyan Regional Təhsil İdarəsinin nümayəndələri, müəllimlər və digər qonaqlar iştirak ediblər.
624 şagird yerlik yeni məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olan tədbir iştirakçıları müasir və işıqlı sinif otaqlarında təlim-tədrisin yüksək səviyyədə təşkil olunacağını bildiriblər.
Mərasim iştirakçıları ölkədə təhsilin inkişafına göstərilən daimi qayğı və diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.
Qeyd edək ki, 2025-2026-cı tədris ilində Biləsuvar rayonu Rafiq Rzayev adına Nəsimi kənd tam orta ümumtəhsil məktəbində 50 nəfər şagird birinci sinifdə təhsil alacaq.