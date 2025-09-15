В Билясуваре состоялось открытие новой общеобразовательной школы
Наука и образование
- 15 сентября, 2025
- 19:02
В селе Насими Билясуварского района состоялась церемония открытия новопостроенной средней общеобразовательной школы имени Рафига Рзаева.
Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие официальные лица Билясуварской районной исполнительной власти, представители Ширван-Сальянского регионального управления образования, учителя и другие.
Отметим, что школа имени Рафига Рзаева в Билясуварском районе рассчитана на 624 места. В 2025-2026 учебном году в первом классе этого учебного заведения будут обучаться 50 учеников.
