В Билясуваре состоялось открытие новой общеобразовательной школы

В селе Насими Билясуварского района состоялась церемония открытия новопостроенной средней общеобразовательной школы имени Рафига Рзаева.

Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие официальные лица Билясуварской районной исполнительной власти, представители Ширван-Сальянского регионального управления образования, учителя и другие.

Отметим, что школа имени Рафига Рзаева в Билясуварском районе рассчитана на 624 места. В 2025-2026 учебном году в первом классе этого учебного заведения будут обучаться 50 учеников.