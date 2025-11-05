Azərbaycanda ov qaydalarını pozan əcnəbilər saxlanılıb
Ekologiya
- 05 noyabr, 2025
- 17:27
Hacıqabul və Qobustan rayonlarının həmsərhəd çöllük ərazisində ov qaydalarını pozan əcnəbilər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, araşdırma zamanı ov qaydalarını pozan şəxslərin Suriya və Qətər vətəndaşları olduğu müəyyən edilib. Saxlanılan şəxslərin 90-CM-510 dövlət qeydiyyat nişanlı "Toyota" markalı nəqliyyat vasitəsinə keçirilən baxış zamanı avtomobildə qanunsuz əldə edilmiş bir Şahin quşu, üç göyərçin və dörd cələ aşkar olunub.
Faktla bağlı qanun pozucuları barəsində protokol tərtib olunaraq hər birinə 2 min manat məbləğində cərimə tətbiq edilib. Götürülmüş quşlar Şirvan Milli Parkının ərazisinə buraxılıb.
Son xəbərlər
17:32
Ukrayna Transbalkan dəhlizi ilə qaz idxalını bərpa edibRegion
17:27
Azərbaycanda ov qaydalarını pozan əcnəbilər saxlanılıbEkologiya
17:23
Azərbaycan Ərəb Koordinasiya Qrupu ilə iqtisadi inteqrasiyanı dərinləşdirə bilərBiznes
17:20
Hikmət Hacıyev Böyük Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşübXarici siyasət
17:13
Türkiyəli professor: Təhsil insanın yaşamaqdan sonra ikinci ən böyük haqqıdırElm və təhsil
17:13
Samir Rzayev: "Bakı-Təl-Əviv reyslərinin həftəlik sayı 21-ə çatdırıla bilər"İnfrastruktur
17:09
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri "Çelsi" ilə oyunda "Qarabağ"ı dəstəkləyəcəkFutbol
17:05
Sahibə Qafarova COP30-da iştirak etmək üçün Braziliyada işgüzar səfərdədirXarici siyasət
16:57
Foto