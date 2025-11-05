Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Азербайджане задержаны иностранцы, нарушившие правила охоты

    Экология
    • 05 ноября, 2025
    • 17:46
    В Азербайджане задержаны иностранцы, нарушившие правила охоты

    В приграничной степной зоне Гаджигабульского и Гобустанского районов задержаны иностранные граждане, нарушившие правила охоты.

    Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

    Нарушители являются гражданами Сирии и Катара. При досмотре автомобиля марки Toyota, в котором находились задержанные, были обнаружены один сокол, три голубя и четыре фазана.

    По факту составлен протокол, на каждого нарушителя наложен штраф в размере 2 тыс. манатов. Птицы были выпущены на волю на территории Ширванского национального парка.

