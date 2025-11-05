В Азербайджане задержаны иностранцы, нарушившие правила охоты

В приграничной степной зоне Гаджигабульского и Гобустанского районов задержаны иностранные граждане, нарушившие правила охоты.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Нарушители являются гражданами Сирии и Катара. При досмотре автомобиля марки Toyota, в котором находились задержанные, были обнаружены один сокол, три голубя и четыре фазана.

По факту составлен протокол, на каждого нарушителя наложен штраф в размере 2 тыс. манатов. Птицы были выпущены на волю на территории Ширванского национального парка.