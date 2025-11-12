Misirdə Qəzzanın bərpasına dair beynəlxalq konfrans keçiriləcək
Dünya
12 noyabr, 2025
- 20:28
Misirin Qahirə şəhərində Qəzzanın yenidən qurulması üçün beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Misirin Xarici İşlər, Miqrasiya və Xaricdə Yaşayan Misirlilər naziri Bedir Abdulati Ankarada türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla birgə mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, məqsəd Qəzzanın yenidən qurulması üçün imkanların təşviq edilməsidir.
