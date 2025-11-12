В Египте состоится международная конференция по восстановлению Газы

В Каире состоится международная конференция по восстановлению сектора Газа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел, миграции и египтян за рубежом Бадр Абдель-Аты на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

По его словам, цель заключается в продвижении возможностей для восстановления палестинского анклава.