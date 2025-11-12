Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Египте состоится международная конференция по восстановлению Газы

    В мире
    • 12 ноября, 2025
    • 20:41
    В Египте состоится международная конференция по восстановлению Газы

    В Каире состоится международная конференция по восстановлению сектора Газа.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел, миграции и египтян за рубежом Бадр Абдель-Аты на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

    По его словам, цель заключается в продвижении возможностей для восстановления палестинского анклава.

    Misirdə Qəzzanın bərpasına dair beynəlxalq konfrans keçiriləcək

