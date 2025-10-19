İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Tramp kolumbiyalı həmkarına xəbərdarlıq edib, bu ölkəyə subsidiyaları dayandırıb

    Digər
    • 19 oktyabr, 2025
    • 17:51
    Tramp kolumbiyalı həmkarına xəbərdarlıq edib, bu ölkəyə subsidiyaları dayandırıb

    ABŞ prezidenti Donald Tramp kolumbiyalı həmkarı Qustavo Petroya kəskin xəbərdarlıq edərək, ondan ölkədə narkotik istehsalını dayandırmağı tələb edib.

    "Report"un məlumatına görə, müvafiq yazı Amerika liderinin "Truth Social" səhifəsində yerləşdirilib.

    "Petro dərhal bu ölüm sahələrini bağlamalıdır, əks halda Birləşmiş Ştatlar onun üçün onları bağlayacaq və bu, çirkin şəkildə olacaq", - Tramp bildirib.

    O, narkotik ticarətinin "Kolumbiyada ən böyük biznesə" çevrildiyini vurğulayıb: "Petro, ABŞ-dan uzunmüddətli Amerika oğurluğundan başqa bir şey olmayan böyük ödənişlərə və subsidiyalara baxmayaraq, bunun qarşısını almaq üçün heç nə etmir. Bu gündən etibarən Kolumbiyaya bu ödənişlər dayandırılacaq".

    Kolumbiya ABŞ
    Трамп пригрозил президенту Колумбии: США сделают это некрасиво
    Trump calls Colombian president ‘a drug leader", vows end to payments

    Son xəbərlər

    18:47

    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirə biləcəyinə əmindir

    Digər ölkələr
    18:46

    KİV: İsrail Qəzzanın mərkəzinə güclü zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:41

    İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi: Qəzza silahlardan təmizlənməlidir

    Digər ölkələr
    18:37

    Tbilisidəki etiraz aksiyaları ilə əlaqədar 14 nəfər saxlanılıb

    Region
    18:33

    İsrail ordusu Qəzza sakinlərini təxliyə etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    18:29

    Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi: "Oyunçularımız verilən tapşırıqlardan da artığını yerinə yetirdilər"

    Futbol
    18:20

    Atəşkəsdən sonra Qəzzada 51 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:09
    Foto

    Azərbaycanın amputant yığması Millətlər Liqasının C qrupunu bürünc medalla başa vurub

    Futbol
    18:04

    HƏMAS daha bir girovun cəsədini İsrailə təhvil verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti