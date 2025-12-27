İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Baş prokuror: Azərbaycanın vəkillər institunda xeyli inkişaf var

    Digər
    • 27 dekabr, 2025
    • 11:40
    Baş prokuror: Azərbaycanın vəkillər institunda xeyli inkişaf var

    Azərbaycanın vəkillər institunda xeyli inkişaf var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev "Vəkil Günü" peşə bayramı münasibətilə keçirdiyi andiçmə və təltifolunma mərasimində deyib.

    Onun sözlərinə görə, sovetlər dövrü ilə Azərbaycanın müstəqilliyindən sonrakı dövrü müqayisə edilsə də, fərqi aydın görmək mümkündür:

    "Mən bunu tam əminliklə və fəxrlə qeyd edirəm ki, sovetlər dövründən başlayaraq, eləcə də Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra vəkilliyin statusu, üslubu və ümumilikdə, inkişaf dinamikası ədalət mühakimə sistemində tamamilə dəyişib, müsbət istiqamətdə inkişaf edib və daha aktiv xarakter alıb. Biz bunu görməyə bilmərik".

    Kamran Əliyev Baş prokuror "Vəkil Günü" Vəkillər
    Prosecutor general highlightes progress in Azerbaijan's legal profession

    Son xəbərlər

    12:28
    Foto

    Salyan və Göygöl heyvan bazarları fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    12:21

    Vəngli sakini: Kəndimizə qayıdış sakinlərin ömrünü daha da uzadacaq

    Daxili siyasət
    12:19
    Foto

    Vəkillər Kollegiyası Ali Məhkəmə və Kamran Əliyevi təltif edib

    Daxili siyasət
    12:18

    Gürcüstan bu il Azərbaycandan aldığı təbii qazın dəyərini açıqlayıb

    Energetika
    12:16
    Foto

    Rusiyanın Ukraynaya hava zərbələri nəticəsində Kiyev sakinləri gecəni metroda keçirib - FOTOREPORTAJ

    Xarici siyasət
    12:04

    Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki şirkətin rəhbərliyi dəyişib

    Mədəniyyət siyasəti
    12:04
    Foto

    Ağdərənin Vəngli kəndinə daha 10 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:03

    Anar Bağırov: Azərbaycanda elektron vəkil sorğusu sistemi üzərində işlər davam etdirilir

    Daxili siyasət
    12:02

    Növbəti il üçün ödənişsiz hüquqi yardıma dövlət büdcəsindən 9 milyon manat ayrılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti