Baş prokuror: Azərbaycanın vəkillər institunda xeyli inkişaf var
Digər
- 27 dekabr, 2025
- 11:40
Azərbaycanın vəkillər institunda xeyli inkişaf var.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev "Vəkil Günü" peşə bayramı münasibətilə keçirdiyi andiçmə və təltifolunma mərasimində deyib.
Onun sözlərinə görə, sovetlər dövrü ilə Azərbaycanın müstəqilliyindən sonrakı dövrü müqayisə edilsə də, fərqi aydın görmək mümkündür:
"Mən bunu tam əminliklə və fəxrlə qeyd edirəm ki, sovetlər dövründən başlayaraq, eləcə də Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra vəkilliyin statusu, üslubu və ümumilikdə, inkişaf dinamikası ədalət mühakimə sistemində tamamilə dəyişib, müsbət istiqamətdə inkişaf edib və daha aktiv xarakter alıb. Biz bunu görməyə bilmərik".
