Zelenski Prezident seçkilərində elektron səsvermə ideyasını dəstəkləyib
- 18 dekabr, 2025
- 14:02
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Prezident seçkilərində elektron səsvermənin tətbiqi variantının nəzərdən keçirildiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" məlumat yayıb.
"Mən həmişə insanların onlayn səs verə bilməsi üçün qanunvericilik dəyişiklikləri məsələsini dəstəkləmişəm. Hələ ki, parlament üzvləri ilə konsensusa gələ bilməmişik", - deyə Zelenski bildirib.
Bundan əlavə, Prezident müharibə zamanı seçkilər haqqında qanunun hazırlanmasında hər hansı irəliləyişin olub-olmadığı barədə məlumatının olmadığını qeyd edib. O həmçinin qeyd edib ki, hazırda Ukraynanın siyasi gündəliyində parlament seçkilərində elektron səsvermə məsələsi yoxdur.
"ABŞ Ukraynadan yalnız Prezident seçkilərinin keçirilməsini tələb edib - parlament və ya yerli seçkilər barədə söhbət getməyib", - V.Zelenski deyib.