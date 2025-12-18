WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Zelenski Prezident seçkilərində elektron səsvermə ideyasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 14:02
    Zelenski Prezident seçkilərində elektron səsvermə ideyasını dəstəkləyib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Prezident seçkilərində elektron səsvermənin tətbiqi variantının nəzərdən keçirildiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" məlumat yayıb.

    "Mən həmişə insanların onlayn səs verə bilməsi üçün qanunvericilik dəyişiklikləri məsələsini dəstəkləmişəm. Hələ ki, parlament üzvləri ilə konsensusa gələ bilməmişik", - deyə Zelenski bildirib.

    Bundan əlavə, Prezident müharibə zamanı seçkilər haqqında qanunun hazırlanmasında hər hansı irəliləyişin olub-olmadığı barədə məlumatının olmadığını qeyd edib. O həmçinin qeyd edib ki, hazırda Ukraynanın siyasi gündəliyində parlament seçkilərində elektron səsvermə məsələsi yoxdur.

    "ABŞ Ukraynadan yalnız Prezident seçkilərinin keçirilməsini tələb edib - parlament və ya yerli seçkilər barədə söhbət getməyib", - V.Zelenski deyib.

    Ukrayna Volodimir Zelenski
    Зеленский поддержал идею электронного голосования на президентских выборах
    Zelenskyy supports idea of ​​electronic voting in presidential elections

    Son xəbərlər

    14:24

    Donald Tusk: Avropa öz gələcəyi ilə bağlı ciddi seçim qarşısındadır

    Digər ölkələr
    14:20

    EDB Qazaxıstanın investisiya portfelini daha 2,5 milyard ABŞ dolları artıracaq

    Maliyyə
    14:13

    Azərbaycanda su obyektlərindən xüsusi məqsədli istifadə üçün beş nazirliyin rəyi lazım olacaq

    İnfrastruktur
    14:11

    Nikolay Podquzov: "Azərbaycanın 2026-cı ildə EDB-yə qoşulacağına ümid edirik" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    14:11

    Parisdə Livan üzrə yeni beynəlxalq konfransın tarixi təyin olunacaq

    Digər ölkələr
    14:08

    Gürcüstanda zəlzələ olub

    Region
    14:06
    Foto

    AQTA sədri Saatlıda vətəndaşları qəbul edib

    Sağlamlıq
    14:05

    Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları təltif edilib

    Sağlamlıq
    14:03

    "Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadəyə icazənin verilməsi Qaydası" təsdiq edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti