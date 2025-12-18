Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Зеленский поддержал идею электронного голосования на президентских выборах

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 13:36
    Зеленский поддержал идею электронного голосования на президентских выборах

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране рассматривается вариант использования электронного голосования на президентских выборах.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

    "Я всегда поддерживал и поднимал вопрос еще с начала пандемии COVİD относительно законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли", - резюмировал он.

    Кроме того, Зеленский отметил, что не владеет информацией о том, есть ли какие-то продвижения в разработке закона о выборах во время военного положения. Он также сказал, что в данный момент в политической повестке Украины не стоит вопрос об электронном голосовании на парламентских выборах.

    "США требовали от Украины проведения только президентских выборов - о парламентских, или о местных речь не шла", - сказал он.

    Владимир Зеленский Украина выборы электронное голосование США российско-украинская война
    Zelenski Prezident seçkilərində elektron səsvermə ideyasını dəstəkləyib
    Zelenskyy supports idea of ​​electronic voting in presidential elections

