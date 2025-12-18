Зеленский поддержал идею электронного голосования на президентских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране рассматривается вариант использования электронного голосования на президентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

"Я всегда поддерживал и поднимал вопрос еще с начала пандемии COVİD относительно законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли", - резюмировал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что не владеет информацией о том, есть ли какие-то продвижения в разработке закона о выборах во время военного положения. Он также сказал, что в данный момент в политической повестке Украины не стоит вопрос об электронном голосовании на парламентских выборах.

"США требовали от Украины проведения только президентских выборов - о парламентских, или о местных речь не шла", - сказал он.