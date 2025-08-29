Zelenski: Avropanın vahid mövqeyinin Vaşinqtonda aydın şəkildə eşidilməsi vacibdir
- 29 avqust, 2025
- 00:57
Koordinasiyanı daim davam etdirməyimiz və çiyin-çiyinə işləməyimiz Avropanın vahid mövqeyinin Vaşinqtonda aydın şəkildə eşidilməsi baxımından vacibdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bir sıra Avropa liderləri ilə keçiridyi videokonfrans barədə "Telegram" kanalında etdiyi paylaşımda bildirib.
Zelenski keçirilən görüşün böyük diplomatik hadisələr ərəfəsində mövqeləri uzlaşdırmaq üçün dəyərli fürsət olduğunu qeyd edib:
"Polşa Prezidenti, Mette Frederiksen, Gitanas Nauseda, Alar Karis və Edqars Rinkeviçsə Rusiyanın ötən gecə endirdiyi zərbə ilə bağlı dəstək sözləri və səmimi başsağlığı üçün təşəkkür edirəm. Eyni zamanda, "F-16" qırıcısının qəzaya uğraması və nəticədə polşalı pilotun həlak olması xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Qəlbimiz həlak olan pilotun ailəsi və yaxınları ilədir".
"Bizim gücümüz birliyimizdədir. Sevindirici haldır ki, mövqeyimiz birdir: sülhə nail olmaq üçün Rusiyaya daha güclü təzyiq göstərilməlidir. Sanksiyalar təsirlidir və gündəmdə qalmalıdır. Moskvanın liderlər formatında iştirakdan imtinası adekvat cavab tədbirləri ilə qarşılanmalıdır", - deyə bildirən Ukrayna Prezidenti koordinasiyanın daim davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.