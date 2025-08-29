Зеленский: Важно, чтобы в Вашингтоне услышали единую позицию Европы

Крайне важно, чтобы единая позиция Европы была четко услышана в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский по итогам онлайн-встречи с лидерами ряда европейских стран.

Украинский лидер выразил благодарность польскому коллеге Каролю Навроцкому за ее проведение, назвав обсуждения "ценной возможностью синхронизировать позиции накануне крупных дипломатических событий".

"Также благодарю [премьер-министра Дании] Метте Фредериксен, [президента Литвы] Гитанаса Науседу, [президента Эстонии] Алара Кариса и [президента Латвии] Эдгара Ринкевича за слова поддержки и искренние соболезнования в связи с российским ударом прошлой ночью. Мы также глубоко опечалены новостью о катастрофе с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот. Наши сердца с семьей и близкими погибшего", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что стороны обозначили единую позицию оказывать больше давления на РФ для достижения мира в Украине.

"Санкции являются действенными и должны оставаться на столе. Отказ Москвы участвовать в формате лидеров должен получить ощутимые решения в ответ.

Крайне важно, что мы, работая плечом к плечу, поддерживаем постоянную координацию, чтобы единая позиция Европы была четко услышана в Вашингтоне", - резюмировал президент Украины.