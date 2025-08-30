    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Volqoqradda bazar yanır

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 13:19
    Volqoqradda bazar yanır

    Rusiyanın Volqoqrad şəhərində bazarda böyük yanğın baş verib.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, yanğının sahəsi artıq 3 min kv.m-ə çatıb. Ticarət pavilyonları yanır.

    "Sıx tikililər yanğının söndürülməsini çətinləşdirir. Fasiləsiz su təchizatı təşkil edilib", - məlumatda bildirilib.

    Yanğının söndürülməsinə 100-dən çox insan və 41 texnika cəlb olunub.

    Volqoqrad   Rusiya   yanğın   yanğınsöndürən  
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Волгограде горит вещевой рынок

    Son xəbərlər

    14:43

    Naxçıvan-Bakı avtobus reyslərinin sayı 6-ya çatdırılıb

    İnfrastruktur
    14:22

    Bu günədək azad edilmiş ərazilərdə 28 kütləvi məzarlıq müəyyən olunub

    Daxili siyasət
    14:14

    Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:09

    Yəmən husilərinin raketi İsrailə çatmadan Səudiyyə Ərəbistanında düşüb

    Digər ölkələr
    14:06
    Foto

    Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçuları fərdi mübarizəni iki medalla başa vurublar

    Fərdi
    13:57

    Azərbaycanın Avropa İttifaqı ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 14% artıb

    Biznes
    13:56

    Ukrayna Ali Radasının deputatı qətlə yetirilib

    Digər ölkələr
    13:41

    Azərbaycan banklarında əhalinin əmanətləri 11 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    13:40
    Foto

    Azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri BMT-nin Cenevrədəki ofisinin qarşısında aksiya keçiriblər

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti