Volqoqradda bazar yanır
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 13:19
Rusiyanın Volqoqrad şəhərində bazarda böyük yanğın baş verib.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, yanğının sahəsi artıq 3 min kv.m-ə çatıb. Ticarət pavilyonları yanır.
"Sıx tikililər yanğının söndürülməsini çətinləşdirir. Fasiləsiz su təchizatı təşkil edilib", - məlumatda bildirilib.
Yanğının söndürülməsinə 100-dən çox insan və 41 texnika cəlb olunub.
