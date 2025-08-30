    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    В Волгограде горит вещевой рынок

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 12:55
    В Волгограде горит вещевой рынок

    Крупный пожар произошел на вещевом рынке в Волгограде (Россия).

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Площадь возгорания уже достигла 3 тыс. кв. м. Горят торговые павильоны.

    "Тушение осложняют плотная застройка и высокая пожарная нагрузка. Организована бесперебойная подача воды", - говорится в сообщении.

    В ликвидации возгорания задействованы более 100 человек и 41 единица техники.

    волгоградская область   пожары   возгорание   Россия  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Volqoqradda bazar yanır

    Последние новости

    14:43

    Товарооборот Азербайджана со странами ЕС вырос на 14%

    Бизнес
    14:31

    Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в России

    Другие страны
    14:24
    Фото

    Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоисты завершили соревнования с двумя медалями

    Индивидуальные
    14:18

    АЖД вскоре начнет восстановление железнодорожной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    14:05

    Германия отвергает предложение Еврокомиссии о санкциях против Израиля

    Другие страны
    14:04

    Григорян и Лариджани обсудили итоги саммита США-Азербайджан-Армения в Вашингтоне - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:03

    Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

    Финансы
    14:00

    Ракета йеменских хуситов упала в Саудовской Аравии, не долетев до Израиля

    Другие страны
    13:56

    В Украине в результате перестрелки убит народный депутат

    Другие страны
    Лента новостей