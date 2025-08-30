В Волгограде горит вещевой рынок

Крупный пожар произошел на вещевом рынке в Волгограде (Россия).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Площадь возгорания уже достигла 3 тыс. кв. м. Горят торговые павильоны.

"Тушение осложняют плотная застройка и высокая пожарная нагрузка. Организована бесперебойная подача воды", - говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания задействованы более 100 человек и 41 единица техники.