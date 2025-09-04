Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən 1 milyard dollar göndərilib

İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Böyük Britaniya dondurulmuş Rusiya aktivlərinin istifadəsindən Ukraynaya 1 milyard dollar göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın rəsmi hökumət saytında bildirilib.

    "Dondurulmuş Rusiya aktivlərindən əldə edilən bir milyard dollardan çox vəsaiti Ukraynaya hərbi dəstək üçün yönəldilib", - müdafiə naziri Con Hilinin sözləri gətirilib.

    O, həmçinin bildirib ki, Britaniya atəşkəs olacağı təqdirdə Ukraynaya göndərmək niyyətində olduğu Silahlı Qüvvələrinin döyüş hazırlığı səviyyəsini nəzərdən keçirir.

