Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən 1 milyard dollar göndərilib
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 09:43
Böyük Britaniya dondurulmuş Rusiya aktivlərinin istifadəsindən Ukraynaya 1 milyard dollar göndərib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın rəsmi hökumət saytında bildirilib.
"Dondurulmuş Rusiya aktivlərindən əldə edilən bir milyard dollardan çox vəsaiti Ukraynaya hərbi dəstək üçün yönəldilib", - müdafiə naziri Con Hilinin sözləri gətirilib.
O, həmçinin bildirib ki, Britaniya atəşkəs olacağı təqdirdə Ukraynaya göndərmək niyyətində olduğu Silahlı Qüvvələrinin döyüş hazırlığı səviyyəsini nəzərdən keçirir.
