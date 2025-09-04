Британия направила Украине более $1 млрд доходов от замороженных активов РФ

Великобритания направила Украине $1 млрд, полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов.

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте правительства Великобритании.

"Более одного миллиарда фунтов стерлингов, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины", - приводятся в публикации слова министра обороны Джона Хили.

Он также заявил, что Великобритания пересматривает уровень боеготовности своих Вооруженных сил, которые намерена отправить в Украину в случае прекращения огня.