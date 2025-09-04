Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Британия направила Украине более $1 млрд доходов от замороженных активов РФ

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 09:10
    Великобритания направила Украине $1 млрд, полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов.

    Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте правительства Великобритании.

    "Более одного миллиарда фунтов стерлингов, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины", - приводятся в публикации слова министра обороны Джона Хили.

    Он также заявил, что Великобритания пересматривает уровень боеготовности своих Вооруженных сил, которые намерена отправить в Украину в случае прекращения огня.

    Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən 1 milyard dollar göndərilib

