Ukrayna Avropa Komissiyasından 4 milyard avro məbləğində tranş alacaq
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2025
- 15:24
Avropa Komissiyası (AK) Ukraynaya 4 milyard avro məbləğində yeni tranş ayırıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə AK-nın məlumatında deyilir.
Məlumatda qeyd olunur ki, bu məbləğ dondurulmuş Rusiya aktivlərindən əldə olunan gəlirlərdən ayrılıb. Vəsaitlər ölkənin müdafiə sektorunun dəstəklənməsinə yönəldiləcək, onlardan 2 milyard avro pilotsuz uçuş aparatları sahəsinə ayrılacaq.
Avropada dondurulmuş Rusiyanın suveren aktivlərinin böyük hissəsi - 200 milyard avrodan bir qədər çox - Belçikada Euroclear depozitariyasının platformasında bloklanıb.
Son xəbərlər
15:35
Azərbaycanda yeni tikilən hündürmərtəbəli binaların istismar müddəti azı 100 il olacaqİnfrastruktur
15:33
"Bir" ekosisteminin sponsorluğu ilə "INMerge" İnnovasiya Sammiti uğurla başa çatıbMaliyyə
15:33
Vilayət Eyvazov Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:33
İsrail Qəzza şəhərini tam mühasirəyə almağa yaxındırDigər ölkələr
15:31
Sabunçu rayonunun sabiq prokuroru Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyində vəzifəyə təyin edilibDaxili siyasət
15:27
Azərbaycan müştərilər üçün "bir pəncərə" prinsipi ilə işləyən rəqəmsal logistika sistemi yaradırİnfrastruktur
15:24
Anar Quliyev: "COP29-da qəbul edilən qərarlar WUF13-də mühüm müzakirələr yaradacaq"İnfrastruktur
15:24
Ukrayna Avropa Komissiyasından 4 milyard avro məbləğində tranş alacaqDigər ölkələr
15:20