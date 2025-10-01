İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 15:24
    Ukrayna Avropa Komissiyasından 4 milyard avro məbləğində tranş alacaq

    Avropa Komissiyası (AK) Ukraynaya 4 milyard avro məbləğində yeni tranş ayırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə AK-nın məlumatında deyilir.

    Məlumatda qeyd olunur ki, bu məbləğ dondurulmuş Rusiya aktivlərindən əldə olunan gəlirlərdən ayrılıb. Vəsaitlər ölkənin müdafiə sektorunun dəstəklənməsinə yönəldiləcək, onlardan 2 milyard avro pilotsuz uçuş aparatları sahəsinə ayrılacaq.

    Avropada dondurulmuş Rusiyanın suveren aktivlərinin böyük hissəsi - 200 milyard avrodan bir qədər çox - Belçikada Euroclear depozitariyasının platformasında bloklanıb.

    Глава ЕК: Для усиления военной помощи мы выделяем Украине €4 млрд - ОБНОВЛЕНО

