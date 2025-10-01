Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Глава ЕК: Для усиления военной помощи мы выделяем Украине €4 млрд - ОБНОВЛЕНО

    • 01 октября, 2025
    • 15:23
    Глава ЕК: Для усиления военной помощи мы выделяем Украине €4 млрд - ОБНОВЛЕНО

    Еврокомиссия (ЕК) с целью усиления военной поддержки выделяет Украине €4 млрд.

    Как передает Report, об этом заявила журналистам глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    "Сильная Украина - это наша первая линия обороны. Вот почему мы должны усилить нашу военную поддержку. Сегодня мы выделяем Украине €4 млрд. И, как мы договорились с ними, половина из них будет направлена на беспилотники", - отметила она.

    По данным главы Минфина Украины Сергея Марченко, страна уже привлекла от ЕС €14 млрд из предусмотренных €18,1 млрд. Ожидается, что остальные средства от ЕС Украина получит до конца 2025 года.

    Привлеченное финансирование может быть направлено на приоритетные расходы госбюджета в социальной и военной сферах и на восстановление.

    "Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине – €62,5 млрд. Средства ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine - ред.) стали важным инструментом обеспечения бюджетных потребностей в 2025 году", – отметил он.

    Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине новый транш в размере €4 млрд.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЕК.

    В нем говорится о том, что эта сумма выделена из доходов от замороженных российских активов. обороСредства будут направлены на поддержку оборонного сектора страны, из них €2 млрд будут направлены на сферу беспилотников.

    Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке депозитария Euroclear в Бельгии.

