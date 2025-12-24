Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    В России вернули на рассмотрение дело главы азербайджанской диаспоры одного из регионов

    В регионе
    • 24 декабря, 2025
    • 18:07
    В России вернули на рассмотрение дело главы азербайджанской диаспоры одного из регионов

    Смоленский областной суд отменил приговор, вынесенный главе региональной общественной ассоциации "Национальный конгресс Смоленской области", главе местной азербайджанской диаспоры Фаику Алиеву.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Коммерсант.

    Отмечается, что дело направлено на повторное рассмотрение.

    Приговор Фаику Алиеву был вынесен Ленинским райсудом Смоленска 16 октября 2025 года, он был взят под стражу в зале суда. Ему инкриминировали мошенничество при оплате потребленной электроэнергии принадлежащим ему рестораном и якобы сопутствующую дачу взятки сотруднику местного подразделения "Россетей". Суд назначил ему четыре года колонии и штраф в размере 8,4 млн руб.

    Защита обжаловала приговор. В частности, адвокат указала, что суд первой инстанции не дал должной оценки тем обстоятельствам, что Фаик Алиев признал свою вину, раскаялся и даже погасил ущерб по уголовному делу на 840 тыс. руб., а кроме того, характеризовался исключительно положительно. На процесс прибыла представитель Смоленской общественной палаты, членом которой до недавнего времени был Фаик Алиев, Елена Ульяненкова. Она хотела выступить свидетелем, но судья в этом отказал, пояснив, что защита и так заявила достаточное количество фактов, которые положительно характеризуют Фаика Алиева.

    В итоге облсуд согласился с защитой и отправил дело на новое рассмотрение. При этом фигуранта оставили под стражей до 24 февраля 2026 года.

    "Это маленькая, промежуточная победа, готовимся к следующему заседанию, рассчитываем на справедливое решение",- приводит "Коммерсант" слова адвоката Олеси Кузниченко.

    Россия Смоленская область азербайджанская диаспора суд Фаик Алиев решение
    Rusiyada Azərbaycan diasporunun rəhbəri barəsində işə yenidən baxılacaq

    Последние новости

    18:47
    Фото

    Микаил Джаббаров встретился с победителями IV конкурса Yüksəliş

    Бизнес
    18:35

    Закир Гасанов выразил соболезнования премьеру Ливии в связи с авиакатастрофой

    Внешняя политика
    18:31

    ЦБА: Уровень долговой нагрузки населения в Азербайджане низкий

    Финансы
    18:29

    Нетаньяху: Израиль вложит $108 млрд в развитие оборонпрома

    Другие страны
    18:17

    В центре Москвы горит цветочный склад

    В регионе
    18:14

    Cуда в Каспийском море предупредили о сильном ветре

    Инфраструктура
    18:09

    В январе-феврале 2026 года в Агдам будут переселены 1164 семьи

    Внутренняя политика
    18:07

    В России вернули на рассмотрение дело главы азербайджанской диаспоры одного из регионов

    В регионе
    18:02
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей