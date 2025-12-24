В центре Москвы горит цветочный склад
В регионе
- 24 декабря, 2025
- 18:17
На складе в центре Москвы произошел пожар.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Загорание произошло по адресу: ЦАО, Водопроводный переулок, д. 2, стр. 5. Происходит загорание деревянных конструкций в одноэтажном складском здании", - говорится в сообщении.
В оперативных службах уточнили, что площадь возгорания составляет 180 кв. м. Предварительно, горит цветочный склад. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Последние новости
18:47
Фото
Микаил Джаббаров встретился с победителями IV конкурса YüksəlişБизнес
18:35
Закир Гасанов выразил соболезнования премьеру Ливии в связи с авиакатастрофойВнешняя политика
18:31
ЦБА: Уровень долговой нагрузки населения в Азербайджане низкийФинансы
18:29
Нетаньяху: Израиль вложит $108 млрд в развитие оборонпромаДругие страны
18:17
В центре Москвы горит цветочный складВ регионе
18:14
Cуда в Каспийском море предупредили о сильном ветреИнфраструктура
18:09
В январе-феврале 2026 года в Агдам будут переселены 1164 семьиВнутренняя политика
18:07
В России вернули на рассмотрение дело главы азербайджанской диаспоры одного из регионовВ регионе
18:02
Фото