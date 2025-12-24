В центре Москвы горит цветочный склад

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В регионе
    • 24 декабря, 2025
    • 18:17
    На складе в центре Москвы произошел пожар.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

    "Загорание произошло по адресу: ЦАО, Водопроводный переулок, д. 2, стр. 5. Происходит загорание деревянных конструкций в одноэтажном складском здании", - говорится в сообщении.

    В оперативных службах уточнили, что площадь возгорания составляет 180 кв. м. Предварительно, горит цветочный склад. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

