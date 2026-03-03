Эльчин Гасымов: ЮГК особенно важен в нынешней геополитической обстановке
- 03 марта, 2026
- 12:16
Южный газовый коридор приобретает особую значимость в текущих условиях сложной геополитической обстановки.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов на своей странице в социальной сети X.
"12-е заседание министров Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку. Энергетическая безопасность - это общая ответственность. Диверсификация и солидарность делают Европу сильнее. В сегодняшней сложной геополитической обстановке Южный газовый коридор важен как никогда. Я горжусь тем, что представляю свою страну на этом важном мероприятии и вношу вклад в дискуссии об укреплении энергетической безопасности", - отметил дипломат.
Отметим, что представители газовой отрасли Словакии находятся в Баку для участия во встречах высокого уровня, посвященных ЮГК и вопросам зеленой энергетики.
#12th Ministerial Meeting of the Southern Gas Corridor Advisory Council in #Baku.— Elčin Gasymov (@GasymovElcin) March 3, 2026
Energy security is a shared responsibility. Diversification and solidarity make Europe stronger.
In today’s difficult geopolitical environment, the #SouthernGasCorridor is more important than… pic.twitter.com/V9gKk7F4t1