Эльчин Гасымов: ЮГК особенно важен в нынешней геополитической обстановке

Южный газовый коридор приобретает особую значимость в текущих условиях сложной геополитической обстановки.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов на своей странице в социальной сети X.

"12-е заседание министров Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку. Энергетическая безопасность - это общая ответственность. Диверсификация и солидарность делают Европу сильнее. В сегодняшней сложной геополитической обстановке Южный газовый коридор важен как никогда. Я горжусь тем, что представляю свою страну на этом важном мероприятии и вношу вклад в дискуссии об укреплении энергетической безопасности", - отметил дипломат.

Отметим, что представители газовой отрасли Словакии находятся в Баку для участия во встречах высокого уровня, посвященных ЮГК и вопросам зеленой энергетики.