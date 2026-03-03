Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Эльчин Гасымов: ЮГК особенно важен в нынешней геополитической обстановке

    Внешняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 12:16
    Южный газовый коридор приобретает особую значимость в текущих условиях сложной геополитической обстановки.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов на своей странице в социальной сети X.

    "12-е заседание министров Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку. Энергетическая безопасность - это общая ответственность. Диверсификация и солидарность делают Европу сильнее. В сегодняшней сложной геополитической обстановке Южный газовый коридор важен как никогда. Я горжусь тем, что представляю свою страну на этом важном мероприятии и вношу вклад в дискуссии об укреплении энергетической безопасности", - отметил дипломат.

    Отметим, что представители газовой отрасли Словакии находятся в Баку для участия во встречах высокого уровня, посвященных ЮГК и вопросам зеленой энергетики.

