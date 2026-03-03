İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Elçin Qasımov: "SGC mövcud geosiyasi şəraitdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir"

    Xarici siyasət
    • 03 mart, 2026
    • 12:44
    Elçin Qasımov: SGC mövcud geosiyasi şəraitdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir

    Cənub Qaz Dəhlizi (SGC) mövcud mürəkkəb geosiyasi şəraitdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirib.

    "Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclası keçirilir. Enerji təhlükəsizliyi ortaq məsuliyyətdir. Şaxələndirmə və həmrəylik Avropanı daha güclü edir. Bugünkü mürəkkəb geosiyasi şəraitdə Cənub Qaz Dəhlizi heç vaxt olmadığı qədər vacibdir. Ölkəmi bu mühüm tədbirdə təmsil etməyimdən və enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı müzakirələrə töhfə verməyimdən qürur duyuram", - diplomat qeyd edib.

    Qeyd edək ki, Slovakiyanın qaz sektorunun nümayəndələri SGC və yaşıl enerji məsələlərinə həsr olunmuş yüksək səviyyəli görüşlərdə iştirak etmək üçün Bakıdadırlar.

    Эльчин Гасымов: ЮГК особенно важен в нынешней геополитической обстановке
    Elčin Gasymov: SGC more important than ever in current geopolitical situation

    Son xəbərlər

    13:03
    Foto

    Son iki saatda daha 83 nəfər İrandan Azərbaycana təxliyə edilib

    Xarici siyasət
    13:01

    Ali Məhkəmə Qobuda arvadını və körpə qızını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar verib

    Hadisə
    13:00

    Amil Həmzəyev: "18 xallıq üstünlüyü yorğunluq səbəbindən qoruya bilmədik"

    Komanda
    12:58

    Oman Sultanlığı Dukm limanındakı yanacaq çənlərinə dron hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    12:53

    Zafer Demircan: "Bərpa olunan enerji Azərbaycan və Türkiyə üzərindən Avropaya çatdırılacaq"

    Energetika
    12:52

    "Instagram" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 64 %-ni itirib

    İKT
    12:48

    "AniPay" mobil tətbiqi və anipay.az saytının fəaliyyəti dayandırılır

    Maliyyə
    12:45

    İsraildə son sutkada İran hücumlarından zərər çəkən 289 nəfər xəstəxanalara çatdırılıb

    Digər ölkələr
    12:45

    İlin ilk Ay tutulması başlayıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti