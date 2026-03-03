Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    ГПС Азербайджана в феврале выявила контрабанду на сумму свыше 10 млн манатов

    Происшествия
    • 03 марта, 2026
    • 12:26
    ГПС Азербайджана в феврале выявила контрабанду на сумму свыше 10 млн манатов

    Гоcударственная пограничная служба Азербайджана в феврале в рамках мер по противодействию контрабандной деятельности обнаружила и изъяла контрабанду общей стоимостью 10 млн 912 тыс. манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу.

    Среди изъятой контрабанды были лекарственные препараты, косметические средства и табачные изделия.

    В сообщении отмечается, что в течение месяца два раза была предотвращена переброска наркотических средств на территорию страны с помощью беспилотных летательных аппаратов.

    "В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств было выявлено и изъято из оборота 298 кг 299 гр. наркотических веществ, а также 2990 таблеток наркотического содержания", - заявили в ГПС.

