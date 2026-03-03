İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Dövlət Sərhəd Xidməti fevralda 10 milyon manatdan çox dəyərində qaçaqmal aşkarlayıb

    Hadisə
    • 03 mart, 2026
    • 11:55
    Dövlət Sərhəd Xidməti fevralda 10 milyon manatdan çox dəyərində qaçaqmal aşkarlayıb

    Qaçaqmalçılıq fəaliyyətinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində ümumi dəyəri 10 milyon 912 328 manat оlan qaçaqmal aşkarlanıb, götürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, qaçaqmal arasında dərman preparatları, kosmetik vasitələr və tütün məmulatları olub.

    Məlumatda qeyd olunub ki, ay ərzində iki halda narkotiklərin pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb:

    "Narkоtik vasitələrin qеyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində 298 kiloqram 299 qram narkоtik vasitə və 2990 ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb".

    ГПС Азербайджана в феврале выявила контрабанду на сумму свыше 10 млн манатов

