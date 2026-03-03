Dövlət Sərhəd Xidməti fevralda 10 milyon manatdan çox dəyərində qaçaqmal aşkarlayıb
Hadisə
- 03 mart, 2026
- 11:55
Qaçaqmalçılıq fəaliyyətinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində ümumi dəyəri 10 milyon 912 328 manat оlan qaçaqmal aşkarlanıb, götürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, qaçaqmal arasında dərman preparatları, kosmetik vasitələr və tütün məmulatları olub.
Məlumatda qeyd olunub ki, ay ərzində iki halda narkotiklərin pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb:
"Narkоtik vasitələrin qеyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində 298 kiloqram 299 qram narkоtik vasitə və 2990 ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb".
Son xəbərlər
12:27
NK-nın silahların və strateji materialların ixracı üzərində nəzarəti təşkil etmək səlahiyyətinin ləğvi qəbul edilibMilli Məclis
12:25
"Formula 1": Azərbaycan Qran-Prisi üçün paddok tikintisinə başlanıbFormula 1
12:25
Rusiya Ukraynaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
12:22
Ölkədaxili sifarişli daşımalara görə tələb olunan sənədlərin siyahısının genişləndirilməsi qəbul edilibMilli Məclis
12:22
Elektron siqaretlərin istifadəsi, idxalı, ixracı, istehsalı və satışı ilə bağlı cərimələr son oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
12:21
Rəsmi Astana: Qazaxıstan Yaxın Şərq böhranında heç bir tərəfi dəstəkləmirDigər ölkələr
12:21
Foto
Gəncənin bəzi yolları bərbad vəziyyətə düşüb, icra hakimiyyəti "mərhələli təmir" vədi veribİnfrastruktur
12:21
MM qanunvericiliyə kibercinayətkarlıqla bağlı yeni terminlərin əlavə olunmasını qəbul edibMilli Məclis
12:20