Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    На границе Азербайджана задержаны 349 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    • 03 марта, 2026
    • 12:13
    На границе Азербайджана задержаны 349 разыскиваемых лиц

    В прошлом месяце на государственной границе Азербайджана задержаны 349 человек, находившихся в розыске правоохранительных органов.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

    Кроме того, предотвращен выезд из страны 554 человек, которым ранее был запрещен выезд, а также пресечена попытка въезда в Азербайджан 13 лиц, въезд которым запрещен.

    Государственная пограничная служба
    Ötən ay Azərbaycandan çıxışı qadağan olunmuş 554 nəfər ölkəni tərk etməyə cəhd göstərib

    Последние новости

    12:31

    Оман осудил атаку дронов по топливному резервуару в порту Дукм

    Другие страны
    12:29

    Некрасов: Сотрудничество ЕС, Азербайджана и Украины усилит энергетическую архитектуру Европы

    Энергетика
    12:26

    ГПС: За нарушение госграницы Азербайджана в феврале задержаны 16 человек

    Происшествия
    12:26

    ГПС Азербайджана в феврале выявила контрабанду на сумму свыше 10 млн манатов

    Происшествия
    12:23

    ЦАХАЛ ликвидировал еще одного главаря "Хезболлах" в Бейруте

    Другие страны
    12:16

    Эльчин Гасымов: ЮГК особенно важен в нынешней геополитической обстановке

    Внешняя политика
    12:13

    В Азербайджане предложено ввести внесудебный механизм выписки прежних жильцов недвижимости

    Внутренняя политика
    12:13

    На границе Азербайджана задержаны 349 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    12:09

    ВС РФ нанесли удары по Украине, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    Лента новостей