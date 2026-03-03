На границе Азербайджана задержаны 349 разыскиваемых лиц

В прошлом месяце на государственной границе Азербайджана задержаны 349 человек, находившихся в розыске правоохранительных органов.

Как сообщает Report, об этом заявили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Кроме того, предотвращен выезд из страны 554 человек, которым ранее был запрещен выезд, а также пресечена попытка въезда в Азербайджан 13 лиц, въезд которым запрещен.