На границе Азербайджана задержаны 349 разыскиваемых лиц
Происшествия
- 03 марта, 2026
- 12:13
В прошлом месяце на государственной границе Азербайджана задержаны 349 человек, находившихся в розыске правоохранительных органов.
Как сообщает Report, об этом заявили в Государственной пограничной службе Азербайджана.
Кроме того, предотвращен выезд из страны 554 человек, которым ранее был запрещен выезд, а также пресечена попытка въезда в Азербайджан 13 лиц, въезд которым запрещен.
