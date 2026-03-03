Ötən ay Azərbaycandan çıxışı qadağan olunmuş 554 nəfər ölkəni tərk etməyə cəhd göstərib
Hadisə
- 03 mart, 2026
- 11:54
Ötən ay ərzində dövlət sərhədində cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində hüquq-mühafizə оrqanları tərəfindən axtarışda оlan 349 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti оrqanlara təhvil vеrilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ölkədən çıxışı qadağan edilmiş 554 nəfərin ölkəni tərk etməsinin, girişi qadağan olan 13 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb.
Son xəbərlər
12:27
NK-nın silahların və strateji materialların ixracı üzərində nəzarəti təşkil etmək səlahiyyətinin ləğvi qəbul edilibMilli Məclis
12:25
"Formula 1": Azərbaycan Qran-Prisi üçün paddok tikintisinə başlanıbFormula 1
12:25
Rusiya Ukraynaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
12:22
Ölkədaxili sifarişli daşımalara görə tələb olunan sənədlərin siyahısının genişləndirilməsi qəbul edilibMilli Məclis
12:22
Elektron siqaretlərin istifadəsi, idxalı, ixracı, istehsalı və satışı ilə bağlı cərimələr son oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
12:21
Rəsmi Astana: Qazaxıstan Yaxın Şərq böhranında heç bir tərəfi dəstəkləmirDigər ölkələr
12:21
Foto
Gəncənin bəzi yolları bərbad vəziyyətə düşüb, icra hakimiyyəti "mərhələli təmir" vədi veribİnfrastruktur
12:21
MM qanunvericiliyə kibercinayətkarlıqla bağlı yeni terminlərin əlavə olunmasını qəbul edibMilli Məclis
12:20