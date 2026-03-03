İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Hadisə
    • 03 mart, 2026
    • 11:54
    Ötən ay Azərbaycandan çıxışı qadağan olunmuş 554 nəfər ölkəni tərk etməyə cəhd göstərib

    Ötən ay ərzində dövlət sərhədində cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində hüquq-mühafizə оrqanları tərəfindən axtarışda оlan 349 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti оrqanlara təhvil vеrilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ölkədən çıxışı qadağan edilmiş 554 nəfərin ölkəni tərk etməsinin, girişi qadağan olan 13 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb.

    Dövlət Sərhəd Xidməti cinayətkarlıq hüquq-mühafizə оrqanları hadisə
    На границе Азербайджана задержаны 349 разыскиваемых лиц

