Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Некрасов: Сотрудничество ЕС, Азербайджана и Украины усилит энергетическую архитектуру Европы

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 12:29
    Некрасов: Сотрудничество ЕС, Азербайджана и Украины усилит энергетическую архитектуру Европы

    Развитие сотрудничества между Европейским союзом, Азербайджаном и Украиной в газовой сфере может сыграть важную роль в формировании более устойчивой и диверсифицированной энергетической архитектуры Европы.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, проходящем в Баку.

    "Для Азербайджана развитие сотрудничества с Украиной и странами Центральной Европы открывает новые перспективы расширения экспорта природного газа на европейский рынок. Развитие дополнительных транспортных маршрутов и использование региональной инфраструктуры позволяют диверсифицировать рынки сбыта, повысить эффективность Южного газового коридора (ЮГК) и создать новые коммерческие возможности для азербайджанских энергетических компаний", - сказал он.

    Некрасов отметил, что дальнейшее развитие ЮГК, расширение пропускной способности газопроводов TANAP и TAP, а также ввод в эксплуатацию новых месторождений в Каспийском регионе создают предпосылки для значительного увеличения поставок природного газа в Европу.

    "В этой системе Азербайджан выступает надежным поставщиком ресурсов, Европейский союз - ключевым рынком сбыта, а Украина может играть роль важного инфраструктурно-логистического хаба, обеспечивающего гибкость и стабильность энергетических потоков в регионе", - заявил замминистра.

    Южный газовый коридор (ЮГК) Украина Артем Некрасов Европейский союз экспорт газа TAP TANAP Консультативный совет ЮГК
    Artyom Nekrasov: "Aİ, Azərbaycan və Ukrayna əməkdaşlığı Avropanın enerji arxitekturasını gücləndirəcək"
    Nekrasov: Cooperation between EU, Azerbaijan, Ukraine to strengthen Europe's energy architecture

    Последние новости

    13:07

    Азербайджан готовит к запуску четыре новых upstream-проекта

    Энергетика
    13:04

    В порту Фуджейра в ОАЭ локализован пожар, возникший из-за падения обломков дрона

    Другие страны
    13:02

    Санжар Жаркешов: Казахстан намерен увеличить транзит нефти по БТД до 12 млн баррелей в год

    Энергетика
    12:57

    Милли Меджлис упразднил полномочия Кабмина по контролю за экспортом оружия

    Милли Меджлис
    12:54

    Цены на газ в Европе превысили $700 за тысячу кубометров - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    12:53

    ММ окончательно одобрил штрафы за использование и продажу вейпов

    Милли Меджлис
    12:49

    ЦАХАЛ завершил волну ударов по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте

    Другие страны
    12:46

    В Баку началась установка паддока к Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    12:45

    Байрамов и Дар обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    Лента новостей