Некрасов: Сотрудничество ЕС, Азербайджана и Украины усилит энергетическую архитектуру Европы

Развитие сотрудничества между Европейским союзом, Азербайджаном и Украиной в газовой сфере может сыграть важную роль в формировании более устойчивой и диверсифицированной энергетической архитектуры Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, проходящем в Баку.

"Для Азербайджана развитие сотрудничества с Украиной и странами Центральной Европы открывает новые перспективы расширения экспорта природного газа на европейский рынок. Развитие дополнительных транспортных маршрутов и использование региональной инфраструктуры позволяют диверсифицировать рынки сбыта, повысить эффективность Южного газового коридора (ЮГК) и создать новые коммерческие возможности для азербайджанских энергетических компаний", - сказал он.

Некрасов отметил, что дальнейшее развитие ЮГК, расширение пропускной способности газопроводов TANAP и TAP, а также ввод в эксплуатацию новых месторождений в Каспийском регионе создают предпосылки для значительного увеличения поставок природного газа в Европу.

"В этой системе Азербайджан выступает надежным поставщиком ресурсов, Европейский союз - ключевым рынком сбыта, а Украина может играть роль важного инфраструктурно-логистического хаба, обеспечивающего гибкость и стабильность энергетических потоков в регионе", - заявил замминистра.