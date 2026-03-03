Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    ЦАХАЛ ликвидировал еще одного главаря "Хезболлах" в Бейруте

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 12:23
    ЦАХАЛ ликвидировал еще одного главаря Хезболлах в Бейруте

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила одного из главарей группировки "Хезболлах" Рачу Хазаи в Бейруте.

    Как передает Report, об этом сообщили в армейской пресс-службе.

    Отмечается, что Хазаи был правой рукой командующего КСИР и считался ключевой фигурой в укреплении власти группировки "Хезболлах".

    "Он отвечал за отношения между "Хезболлах" и Ираном, и в частности за согласование потребностей организации, включая: усиление за счет иранского оружия и техники, реализацию плана укрепления организации и ее восстановление после предыдущих операций ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.

    В пресс-службе отметили, что в рамках своих обязанностей Хазаи помогал налаживать маршруты переброски оружия из Ирана в Ливан и курировал планы "Хезболлах" по производству оружия на ливанской территории.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Радикальная группировка Хезболла Рача Хазаи Корпус стражей исламской революции (КСИР)
    Beyrutda "Hizbullah"ın daha bir rəhbər şəxsi öldürülüb
    Top member of Iran's Quds Force killed in Navy strike in Beirut yesterday, IDF says

    Последние новости

    13:04

    В порту Фуджейра в ОАЭ локализован пожар, возникший из-за падения обломков дрона

    Другие страны
    13:02

    Санжар Жаркешов: Казахстан намерен увеличить транзит нефти по БТД до 12 млн баррелей в год

    Энергетика
    12:57

    Милли Меджлис упразднил полномочия Кабмина по контролю за экспортом оружия

    Милли Меджлис
    12:54

    Цены на газ в Европе превысили $700 за тысячу кубометров - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    12:53

    ММ окончательно одобрил штрафы за использование и продажу вейпов

    Милли Меджлис
    12:49

    ЦАХАЛ завершил волну ударов по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте

    Другие страны
    12:46

    В Баку началась установка паддока к Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    12:45

    Байрамов и Дар обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    12:44

    Милли Меджлис принял новый закон "О правах ребенка"

    Милли Меджлис
    Лента новостей