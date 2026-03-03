ЦАХАЛ ликвидировал еще одного главаря "Хезболлах" в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила одного из главарей группировки "Хезболлах" Рачу Хазаи в Бейруте.

Как передает Report, об этом сообщили в армейской пресс-службе.

Отмечается, что Хазаи был правой рукой командующего КСИР и считался ключевой фигурой в укреплении власти группировки "Хезболлах".

"Он отвечал за отношения между "Хезболлах" и Ираном, и в частности за согласование потребностей организации, включая: усиление за счет иранского оружия и техники, реализацию плана укрепления организации и ее восстановление после предыдущих операций ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в рамках своих обязанностей Хазаи помогал налаживать маршруты переброски оружия из Ирана в Ливан и курировал планы "Хезболлах" по производству оружия на ливанской территории.