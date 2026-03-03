ГПС: За нарушение госграницы Азербайджана в феврале задержаны 16 человек

За нарушение госграницы Азербайджана в феврале 2026 года задержаны 16 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

8 из них - граждане Азербайджана, 2 - Ирана, по одному - Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, России, Ганы, Палестины.

В результате мер по борьбе с незаконной миграцией были задержаны 10 человек, пытавшихся пересечь государственную границу с поддельным штампом даты и паспортом или по чужому документу.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 92 человека, в отношении них приняты соответствующие меры.

В рамках мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами задержаны и переданы соответствующим органам 349 лиц, находившихся в розыске. Кроме того, предотвращен выезд из страны 554 лиц, которым запрещен выезд из страны, а также пресечен въезд в страну 13 лиц, которым запрещен въезд. В двух случаях удалось предотвратить контрабанду наркотиков на территорию страны с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств были обнаружены и изъяты из оборота 298 кг 299 г наркотических средств и 2990 таблеток, содержащих наркотические вещества.

В результате мер по борьбе с контрабандной деятельностью были обнаружены и изъяты контрабандные товары на сумму 10 млн 912 тыс. 328 манатов, в том числе лекарственные препараты, косметические средства и табачные изделия.