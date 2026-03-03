Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    В Азербайджане предложено ввести внесудебный механизм выписки прежних жильцов недвижимости

    Внутренняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 12:13
    В Азербайджане предложено ввести внесудебный механизм выписки прежних жильцов недвижимости

    Уполномоченный по правам человека Сабина Алиева выступила с инициативой об упрощении в Азербайджане порядка снятия с регистрационного учета лиц, прописанных в жилых помещениях, приобретенных новыми собственниками.

    Как передает Report, данное предложение омбудсмен озвучила в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса.

    По мнению омбудсмена, существует острая необходимость в разработке упрощенного внесудебного механизма, который позволил бы новому владельцу недвижимости снимать с регистрации лиц, прописанных по данному адресу ранее. В связи с этим требуется внесение необходимых поправок в закон "О регистрации по месту жительства и месту пребывания". Предлагаемое нововведение призвано сократить нагрузку на судебную систему, а также обеспечить более эффективную защиту имущественных прав владельцев жилья.

    Также Сабина Алиева подчеркнула, что одним из актуальных вопросов остается пересмотр механизмов исполнения судебных вердиктов в отношении государственных органов, имеющих задолженности, и внесение соответствующих изменений в законодательство.

    Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева Собственник недвижимости Имущественные права
    Yaşayış yerində qeydiyyatdan çıxarılma prosesinin sadələşdirilməsi üçün yeni mexanizm hazırlana bilər

    Последние новости

    12:31

    Оман осудил атаку дронов по топливному резервуару в порту Дукм

    Другие страны
    12:29

    Некрасов: Сотрудничество ЕС, Азербайджана и Украины усилит энергетическую архитектуру Европы

    Энергетика
    12:26

    ГПС: За нарушение госграницы Азербайджана в феврале задержаны 16 человек

    Происшествия
    12:26

    ГПС Азербайджана в феврале выявила контрабанду на сумму свыше 10 млн манатов

    Происшествия
    12:23

    ЦАХАЛ ликвидировал еще одного главаря "Хезболлах" в Бейруте

    Другие страны
    12:16

    Эльчин Гасымов: ЮГК особенно важен в нынешней геополитической обстановке

    Внешняя политика
    12:13

    В Азербайджане предложено ввести внесудебный механизм выписки прежних жильцов недвижимости

    Внутренняя политика
    12:13

    На границе Азербайджана задержаны 349 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    12:09

    ВС РФ нанесли удары по Украине, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    Лента новостей