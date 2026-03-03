В Азербайджане предложено ввести внесудебный механизм выписки прежних жильцов недвижимости

Уполномоченный по правам человека Сабина Алиева выступила с инициативой об упрощении в Азербайджане порядка снятия с регистрационного учета лиц, прописанных в жилых помещениях, приобретенных новыми собственниками.

Как передает Report, данное предложение омбудсмен озвучила в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса.

По мнению омбудсмена, существует острая необходимость в разработке упрощенного внесудебного механизма, который позволил бы новому владельцу недвижимости снимать с регистрации лиц, прописанных по данному адресу ранее. В связи с этим требуется внесение необходимых поправок в закон "О регистрации по месту жительства и месту пребывания". Предлагаемое нововведение призвано сократить нагрузку на судебную систему, а также обеспечить более эффективную защиту имущественных прав владельцев жилья.

Также Сабина Алиева подчеркнула, что одним из актуальных вопросов остается пересмотр механизмов исполнения судебных вердиктов в отношении государственных органов, имеющих задолженности, и внесение соответствующих изменений в законодательство.