Cуда в Каспийском море предупредили о сильном ветре

Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства Азербайджана предупредил корабли о ветреной погоде.

Об этом Report сообщили из агентства.

Согласно предупреждению, 25 декабря в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18-23 м/с, временами до 25-28 м/с.

Прогнозируется, что высота волн составит 2-3 м, с последующим увеличением до 3-5 м.