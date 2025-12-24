Cуда в Каспийском море предупредили о сильном ветре
Инфраструктура
- 24 декабря, 2025
- 18:14
Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства Азербайджана предупредил корабли о ветреной погоде.
Об этом Report сообщили из агентства.
Согласно предупреждению, 25 декабря в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18-23 м/с, временами до 25-28 м/с.
Прогнозируется, что высота волн составит 2-3 м, с последующим увеличением до 3-5 м.
