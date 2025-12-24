Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Cуда в Каспийском море предупредили о сильном ветре

    Инфраструктура
    • 24 декабря, 2025
    • 18:14
    Cуда в Каспийском море предупредили о сильном ветре

    Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства Азербайджана предупредил корабли о ветреной погоде.

    Об этом Report сообщили из агентства.

    Согласно предупреждению, 25 декабря в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18-23 м/с, временами до 25-28 м/с.

    Прогнозируется, что высота волн составит 2-3 м, с последующим увеличением до 3-5 м.

    Каспийское море штормовое предупреждение сильный ветер корабли Центр управления движением судов
    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

    Последние новости

    18:47
    Фото

    Микаил Джаббаров встретился с победителями IV конкурса Yüksəliş

    Бизнес
    18:35

    Закир Гасанов выразил соболезнования премьеру Ливии в связи с авиакатастрофой

    Внешняя политика
    18:31

    ЦБА: Уровень долговой нагрузки населения в Азербайджане низкий

    Финансы
    18:29

    Нетаньяху: Израиль вложит $108 млрд в развитие оборонпрома

    Другие страны
    18:17

    В центре Москвы горит цветочный склад

    В регионе
    18:14

    Cуда в Каспийском море предупредили о сильном ветре

    Инфраструктура
    18:09

    В январе-феврале 2026 года в Агдам будут переселены 1164 семьи

    Внутренняя политика
    18:07

    В России вернули на рассмотрение дело главы азербайджанской диаспоры одного из регионов

    В регионе
    18:02
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей