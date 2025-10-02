İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Tramp onun Qəzzada sülh planına dəstək verən Azərbaycan və digər ölkələrlə bağlı paylaşım edib

    • 02 oktyabr, 2025
    • 08:30
    Tramp onun Qəzzada sülh planına dəstək verən Azərbaycan və digər ölkələrlə bağlı paylaşım edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Qəzzada münaqişəni sonlandırmaq məqsədilə irəli sürdüyü 20 maddəlik sülh planı ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında Tramp onun Yaxın Şərqdə sülhü bərqərar etmə yönündəki səylərinə dair müxtəlif ölkələrin bəyanatlarına yer verib.

    Həmin bəyanatlar arasında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) müvafiq açıqlaması "Report"a istinadən yer alıb.

    Paylaşımı təqdim edirik:

    Xatırladaq ki, sentyabrın 30-da Azərbaycan XİN ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza bölgəsində münaqişəyə son qoyulması üçün hərtərəfli planın elan edilməsini alqışlayıb.

    Трамп поделился публикацией о странах, поддержавших его мирный план по Газе
    Trump shares post on countries supporting his Gaza peace plan

