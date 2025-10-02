Tramp onun Qəzzada sülh planına dəstək verən Azərbaycan və digər ölkələrlə bağlı paylaşım edib
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2025
- 08:30
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Qəzzada münaqişəni sonlandırmaq məqsədilə irəli sürdüyü 20 maddəlik sülh planı ilə bağlı paylaşım edib.
"Report"un məlumatına görə, "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında Tramp onun Yaxın Şərqdə sülhü bərqərar etmə yönündəki səylərinə dair müxtəlif ölkələrin bəyanatlarına yer verib.
Həmin bəyanatlar arasında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) müvafiq açıqlaması "Report"a istinadən yer alıb.
Paylaşımı təqdim edirik:
Xatırladaq ki, sentyabrın 30-da Azərbaycan XİN ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza bölgəsində münaqişəyə son qoyulması üçün hərtərəfli planın elan edilməsini alqışlayıb.
Son xəbərlər
09:47
"Qarabağ"ın futbolçusu Məhəmməd Salah və Kilian Mbappenin nailiyyətini təkrarlayıbFutbol
09:45
Foto
"Bahar" və "Qum-dəniz" yataqlarının yenidən işlənməsi üzrə əməkdaşlıq sənədi imzalanıbEnergetika
09:37
UEFA Konfrans Liqasında əsas mərhələ bu gün başlayırFutbol
09:32
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbİqtisadiyyat
09:27
Tramp kəşfiyyat xidmətlərinin qapalı brifinqində iştirak edəcəkDigər ölkələr
09:26
Nyu-Yorkda iki təyyarə toqquşub, xəsarət alan varDigər ölkələr
09:14
UEFA Avropa Liqası: "Fənərbağça" bu gün Fransa klubu ilə üz-üzə gələcəkFutbol
09:05
UEFA reytinqi: "Qarabağ" Azərbaycanın əmsalını daha da artırıbFutbol
09:05