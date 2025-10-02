Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Трамп поделился публикацией о странах, поддержавших его мирный план по Газе

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 08:49
    Трамп поделился публикацией о странах, поддержавших его мирный план по Газе

    Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице в соцсети Truth Social публикацией, в котором привел отсылки на заявления властей различных стран, поддержавших его мирный план по урегулированию в Газе.

    Как сообщает Report, американский лидер разместил в посте выдержку из заявления МИД Азербайджана.

    Представляем публикацию:

    Напомним, что азербайджанское внешнеполитическое ведомство во вторник распространило заявление, в котором приветствовало мирный план Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Дональд Трамп TruthSocial МИД Азербайджана
    Фото
    Tramp onun Qəzzada sülh planına dəstək verən Azərbaycan və digər ölkələrlə bağlı paylaşım edib
    Фото
    Trump shares post on countries supporting his Gaza peace plan

