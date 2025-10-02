Трамп поделился публикацией о странах, поддержавших его мирный план по Газе
Другие страны
- 02 октября, 2025
- 08:49
Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице в соцсети Truth Social публикацией, в котором привел отсылки на заявления властей различных стран, поддержавших его мирный план по урегулированию в Газе.
Как сообщает Report, американский лидер разместил в посте выдержку из заявления МИД Азербайджана.
Представляем публикацию:
Напомним, что азербайджанское внешнеполитическое ведомство во вторник распространило заявление, в котором приветствовало мирный план Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.
Последние новости
10:00
В Индонезии число погибших из-за обрушения здания школы-интерната возросло до 5 человекДругие страны
09:53
Сегодня стартует общий этап Лиги конференций УЕФАФутбол
09:44
КМГ: По БТД прокачено порядка 3,4 млн тонн нефти КазахстанаЭнергетика
09:42
Азербайджанская нефть незначительно подешевелаЭкономика
09:29
Рейтинг УЕФА: "Карабах" добавил коэффициента к рейтингу АзербайджанаФутбол
09:22
Видео
Стюардесса пострадала при столкновении двух самолетов в Нью-ЙоркеДругие страны
09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2025)Финансы
09:16
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.10.2025)Финансы
09:12