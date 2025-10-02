Трамп поделился публикацией о странах, поддержавших его мирный план по Газе

Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице в соцсети Truth Social публикацией, в котором привел отсылки на заявления властей различных стран, поддержавших его мирный план по урегулированию в Газе.

Как сообщает Report, американский лидер разместил в посте выдержку из заявления МИД Азербайджана.

Представляем публикацию:

Напомним, что азербайджанское внешнеполитическое ведомство во вторник распространило заявление, в котором приветствовало мирный план Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.